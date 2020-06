"2001: Odyssee im Weltraum" (1968), der Kultfilm von US-Filmemacher Stanley Kubrick (1928-1999), gilt als einer der besten Science-Fiction-Streifen aller Zeiten. Für die "Besten visuellen Effekte" in diesem Film wurde der Kultregisseur mit dem Oscar ausgezeichnet, für drei weitere Academy-Auszeichnungen war er nominiert. Eine Requisitenkombination aus dem Meisterwerk soll nun im Rahmen der Versteigerung "Hollywood: Legends & Explorers" am 17. und 18. Juli in Beverly Hills den Besitzer wechseln. Das gab das Auktionshaus Julien's bekannt.

Angeboten werden mehr als 900 Gegenstände aus der Vergangenheit und Gegenwart des Hollywood-Unterhaltungsfilms. Das Highlight ist in der Sonderkategorie der diesjährigen Auktionsausgabe zu finden. In der "exklusiven Sammlung bedeutender und historischer Schätze aus dem Weltraum" ist einer der "ikonischsten Raumanzüge aus dem Science-Fiction-Meisterwerk Hollywoods, der die Fantasie der Kinobesucher wie kein anderer zuvor gefesselt hat... Stanley Kubricks '2001: Odyssee im Weltraum'", heißt es in der Ankündigung. Neben dem Anzug wird auch der Helm versteigert.

Der Star des Films, US-Schauspieler Keir Dullea (84), soll die Kombination als Missionspilot und Wissenschaftler Dr. David Bowman in einer der wichtigsten Szenen des Films getragen haben: Dr. Bowman betritt den Vorraum des Discovery-Schiffs, der zum "Gehirn-Raum" und Logikzentrum führt, um HAL (fiktiver Supercomputer) zu "töten"...