Jerry Seinfeld (66, "Seinfeld") kehrt auf die Bildschirme zurück. Am heutigen Dienstag (5. Mai) veröffentlicht Netflix sein Stand-up-Programm "23 Hours to Kill". Für eine der Ikonen der US-amerikanischen Comedy-Szene ist es die erste Rückkehr auf eine Live-Bühne seit 1998. Es ist die zweite Kooperation zwischen Netflix und Seinfeld.

Endlich wieder Lachen im Theater

Nach "Jerry before Seinfeld", das seit 2017 auf Netflix abrufbar ist, kehrt Jerry Seinfeld zum ersten Mal seit 22 Jahren auf eine Bühne vor Publikum zurück. Aufgezeichnet wurde "23 Hours to Kill" im Bacon Theatre in New York. Wann genau der Auftritt war, ist nicht bekannt - in Zeiten des Coronavirus mutet das dicht gedrängte Publikum fast merkwürdig an.

Zu sehen ist Jerry Seinfeld, wie ihn die Amerikaner lieben. Der Golden-Globe-Gewinner von 1994 teaserte "23 Hours to Kill" bereits vor einigen Tagen auf Instagram an. Zu sehen ist Seinfeld auf einer Bühne vor einem blauen Vorhang. Mit einem verkabelten Mikrofon in der Hand beweist Seinfeld 60 Minuten lang, dass er nichts an Witz, Scharfzüngigkeit und Beobachtungsgabe verloren hat. Zuschauer dürfen sich auf hochklassige Stand-up-Comedy alter Schule freuen.