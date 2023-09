Nationalspieler, Models, Musiker sowie B- und C-Promis: Beim Almauftrieb auf dem Oktoberfest gaben sich die Stars die Klinke in die Hand.

Seit nunmehr 25 Jahren lädt der Gastronom Michael Käfer (65) bereits zum traditionellen Almauftrieb in seine Käfer Wiesn-Schänke auf dem Münchner Oktoberfest. Und natürlich folgten seinem Aufruf am Sonntagabend zum Jubiläum einmal mehr zahlreiche Prominente, die sich standesgemäß in Dirndl und Lederhosen warfen. So verwandelte sich das größte Volksfest der Welt am zweiten Tag zum Laufsteg für die Schönen und Reichen.

Unter anderem tummelte sich Barbara Becker (56), die Ex-Frau von Boris Becker (55), neben Model Barbara Meier (37) und Kollegin Franziska Knuppe (48) im Käfer-Zelt. Wie Bilder von der Promi-Party belegen, nahmen die drei auch gemeinsam an einem Tisch Platz und ließen es sich bei bayerischen Leckereien sichtlich gut gehen. Auch weitere verflossene Liebschaften von Boris Becker fanden den Weg in das berühmte Festzelt auf der Wiesn. So posierten auch Lilly Becker (47) und Sandy Meyer-Wölden (40) - sogar gemeinsam - für die anwesenden Fotografen.

Auch zwei aktuelle Bayern-Spieler waren beim Almauftrieb vor Ort

Weitere Gäste bei der VIP-Feier im Käfer-Zelt waren unter anderem: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) nebst neuer Freundin, Skandal-Pärchen Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45), das aktuelle Playmate Désirée Nick (66), Influencerin Sophia Thiel (28), Moderator Daniel Boschmann (42) neben seinen Kollegen Elton (52) und Thore Schölermann (38), Promi-Ehepaar Annemarie (45) und Wayne Carpendale (46), Schlager-Ikone Roberto Blanco (86) oder auch Musik-Legende Leslie Mandoki (70).

Sogar zwei aktuelle Bayern-Stars wurden im Käfer-Zelt gesichtet. Die beiden Nationalspieler Joshua Kimmich (28) und Serge Gnabry (28) gaben sich ebenfalls die Ehre. Auch der ehemalige Bayern-Sportchef Hasan Salihamidžić (46) und die Bayern-Legende Giovane Elber (51) feierten sichtlich gut gelaunt inmitten der Gäste. Der Ex-Dortmund-Spieler Patrick Owomoyela (43) galt bei so viel geballter Bayern-Power fast schon als Paradiesvogel...