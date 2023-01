Sehen Sie im Video: 285.000 Euro im Monat – so wohnt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien.









Fußballstar Cristiano Ronaldo hat in seiner neuen Wahlheimat Saudi-Arabien eine erste Bleibe gefunden. Aktuell macht der 37-Jährige es sich im Luxus-Hotel „Four Seasons" in der Hauptstadt Riad gemütlich. Ronaldo wäre nicht Ronaldo, wenn er sich nicht das Beste vom Besten ausgesucht hätte. Die gebuchte „Kingdom Suite" kostet unglaubliche 285.000€ im Monat. Die Suite liegt im „Kingdom"-Tower - einem der höchsten Gebäude Saudi-Arabiens. Für seine Familie, Freunde und das Sicherheitsteam stehen Ronaldo 17 Zimmer zur Verfügung. Der berühmte Neuzugang des saudischen Erstligisten al-Nasr FC, ist allerdings bereits auf der Suche nach einer festen Bleibe. In Sachen Luxus wird diese dem Hotel wahrscheinlich in nichts nachstehen.

