Eine ganz besondere Reunion gab es jetzt in Los Angeles. Die Heldinnen des Films "3 Engel für Charlie" kamen zusammen, um zu feiern, dass Lucy Liu (50) auf dem Hollywood Walk of Fame mit einem Stern geehrt wurde. Lius Co-Stars in dem Streifen aus dem Jahr 2000, Drew Barrymore (44) und Cameron Diaz (46), waren genauso vor Ort wie Demi Moore (56). Letztere spielte in der Fortsetzung, "3 Engel für Charlie - Volle Power" (2003), mit.

Großes Lob für Lucy Liu

Demi Moore hielt laut "Entertainment Weekly" bei der Zeremonie eine kleine Rede. "Lucy und ich haben uns zum ersten Mal getroffen, als wir '3 Engel für Charlie' gemacht haben - ich wusste nicht, dass wir heute eine Reunion haben werden!", erklärte die Schauspielerin. "Ich konnte damals sehen, dass sie tatsächlich, wie ich gehört hatte, eine starke Frau mit Verstand ist." Aber nicht nur das. Je besser sie Lucy Liu kennenlernte, so Moore weiter, habe sie erkannt, dass sie zudem ein "wundervolles Herz hat, eine tiefe, liebende Seele und einen verdammt guten Sinn für Humor".

Für den großen Tag hatten sich die vier Schauspielerinnen in Schale geworfen. Lucy Liu selbst erschien in einem langen One-Shoulder-Kleid aus Seide mit einem floralen Design in Rosa, Gold und Blau. Cameron Diaz kam in einer braunen Bluse, über der sie einen cremefarbenen Mantel trug, und Jeans. Drew Barrymore präsentierte ein helles Maxikleid mit ebenfalls floralem Muster, das sie mit extrem hohen Plateau-Sandalen kombinierte. Ein edles Outfit zeigte auch Demi Moore, die ein schwarz-weiß-gemustertes Kleid in Midi-Länge mit roten, spitzen Pumps kombinierte.