Patricia Kelly (49) hat den Mauerfall vor 30 Jahren am 9. November 1989 noch genau vor Augen, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. Zu dieser Zeit lebte die Kelly Family auf ihrem Hausboot in Amsterdam. Die Familie habe "die Bilder übers Fernsehen und in den Zeitungen gesehen. Das hat uns sehr beeindruckt." Nur wenige Monate vor der Wende waren sie in der DDR-Samstagabendshow "Ein Kessel Buntes" eingeladen. "Wir sind damals durch den Checkpoint Charlie gegangen, sind alle sehr genau untersucht worden. Wir hatten eine Dolmetscherin mit dabei, durften nirgends allein hin. Das war schon erschreckend, wie alles kontrolliert wurde. Das war alles sehr anders", erinnert sich Patricia Kelly.

"Ein paar Monate später hörten wir, dass die Mauer gefallen ist und sind direkt mit unserem Bus losgefahren und haben dann in Ostdeutschland auf den Straßen gesungen", erzählt sie weiter. In einem alten Lkw, der zu einem Wohnmobil umgebaut worden war, tourte die Kelly Family mehrere Monate durch die ehemalige DDR. "Das war eine der schönsten Zeiten damals. Die Menschen waren so dankbar, so lieb, so nett. Haben uns Geschenke gebracht, Kuchen, haben uns Mützen und Schals gestrickt gegen die Kälte. Das war eine sehr bewegende Zeit."

"Wie eine andere Welt"

Für die gesamte Familie sei es "eine ganz, ganz besondere Zeit" gewesen. "Wir haben so viele Geschichten erzählt bekommen. Alles sah anders aus, wie in einem Film. Es war nicht so farbenfroh, aber es gab unglaublich viele schöne alte Gebäude, wie eine andere Welt. Die Menschen waren sehr warmherzig und gut zu uns, sind es heute noch."

In Dresden trat die Kelly Family direkt vor der Frauenkirche auf, die damals noch in Trümmern lag. "Heute zu sehen, wie die Kirche wiederaufgebaut ist, wie Dresden heute glänzt, ist eine pure Freude. Es ist unglaublich, was die Menschen dort in der kurzen Zeit geschafft haben und es ist irgendwie verrückt, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Insofern wird Ostdeutschland für mich immer ein ganz besonderer Ort sein." The Kelly Family feierte in diesem Jahr selbst ein Jubiläum: Vor 25 Jahren erschien ihr bekanntes Album "Over The Hump", dessen Erfolg sie nun mit einer großen Tour und dem Album "25 Years Later" feiern.