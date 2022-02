30 Kilo in neun Monaten: So verlor Jessica Haller ihre Babypfunde

Ex-"Bachelorette" Jessica Haller hat während ihrer Schwangerschaft 30 Kilogramm zugenommen. Ihre Instagram-Follower wollten von der 31-Jährigen wissen, wie sie ihr Gewicht reduziert hat.

Im Mai 2021 kam ihre Tochter Hailey-Su auf die Welt. Jetzt hat Jessica Haller in einer Instagram-Fragerunde verraten, wie sie seit der Geburt 30 zugenommene Kilos wieder abgenommen hat. "Ich habe fast jeden Tag (sechs Mal die Woche) mindestens 40 Minuten Sport gemacht, gesund gegessen, viel Wasser getrunken", erzählte die Influencerin.

Zudem sei sie viel mit ihrer Tochter spazieren gegangen. "Ich habe schon sehr auf meine Ernährung achten müssen. Meine Gene sind nicht die besten", erklärte Haller weiter. Zudem habe sie eine Schilddrüsenunterfunktion, weshalb die Abnahme in den neun Monaten "gar nicht so easy war". Nun wiege sie wieder so viel wie vor der Schwangerschaft, was sie nicht "einfach so, sondern mit ganz viel Durchhaltevermögen und Disziplin" geschafft habe. Kürzlich habe sie wieder mit dem Intervallfasten und gesundem Vorkochen begonnen. Auf Alkohol und Süßigkeiten verzichte sie ganz.

Jessica Haller hat Sportlichkeit im Fokus

Auf die Frage, ob sie weniger als 60 Kilogramm wiege, antwortete die 31-Jährige: "Nein. Für mich ist das Gewicht tatsächlich nicht wichtig, viel wichtiger ist mir, wenn ich wieder sportlich fit bin und Gewichte stemmen kann, meine Muskeln wachsen und ich nicht gleich wieder Rückenschmerzen bekomme." Bei einer Körpergröße von 1,66 Metern wiege sie aktuell 62 Kilogramm.

Zuletzt verbrachten Jessica und Johannes Haller ihre Flitterwochen im mexikanischen Tulum. Das Paar hatte im Dezember standesamtlich in Österreich geheiratet. Seit der Trauung heißt die 31-Jährige offiziell Haller. Bekannt wurde sie unter ihrem Mädchennamen Paszka und trat 2017 in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" auf. Im Finale der Sendung entschied sie sich für David Friedrich – Johannes Haller wurde Zweiter. Im Oktober 2020 fanden die beiden dann doch zueinander. Inzwischen leben die Hallers gemeinsam mit ihrer Tochter auf Ibiza.

