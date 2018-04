Sie ist Model, Moderatorin und vor allem Ex-Spielerfrau: Sylvie Meis, frühere van der Vaart, hat es weit gebracht. Die Niederländerin mit Hauptwohnsitz in Hamburg wird an diesem Freitag 40.



Ein Datum, das natürlich tüchtig gefeiert werden muss. Doch während sich die meisten Menschen an Geburtstagen von anderen hochleben lassen, übernimmt Meis das selbst und feiert sich auf Instagram nach allen Regeln der Kunst.

Das fängt schon mit dem Aufbau ihrer Seite an: In der Kachel-Optik des sozialen Netzwerks hat Meis drei Bilder so angeordnet, dass sie ein Ganzes ergeben. Das Geburtstagskind räkelt sich darauf lasziv. "Sweet dreams are made of this... Celebrating my #40andfabulous birthday with my family & friends and feeling so blessed", schreibt sie dazu. ("Daraus sind süße Träume gemacht... Ich feiere meinen #40undfabelhaften Geburtstag mit meiner Familie & Freunden und fühle mich so gesegnet.")

Sylvie Meis in lasziven Posen





Es reicht Sylvie Meis aber nicht, nur einen Tag gefeiert zu werden: Das Model hat auf Instagram gleich die Geburtstagswoche ausgerufen und in den vergangenen Tagen schon unter dem Hashtag #sylviesbirthdayweek kräftig gepostet. Auch da hatte sie vor allem ein Ansinnen: sich ihren 840.000 Abonnenten möglichst appetitlich zu präsentieren. Wen die Bilder allein nicht überzeugen, der bekommt Nachhilfe per Text, mit wem er es hier zu tun hat: "She'll only come out at night, the lean and hungry type...watch out!" ("Sie kommt nur nachts raus, der ausgehungerte Typ ... passt auf!"). Huh! Und wir dachten, die Midlife-Crisis kommt erst später.

Dass Meis ihren Körper so hemmungslos zur Schau stellt, hat sicher auch einen anderen Grund: Sie trainiert so hart für ihre schlanke Figur, dass es ja auch alle sehen sollen. "Ich trainiere momentan sechs Tage die Woche, mindestens dreimal davon mit meinem Personal Trainer", verriet die Jubilarin neulich. In diesem Sinne: Möge ihr der 40. Geburtstag viele Instagram-Klicks bescheren!