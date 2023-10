Experiment verlängert: Wigald Boning springt nun schon seit 465 Tagen täglich ins Wasser.

Meilenstein für Wigald Boning (56): Am Montag ist der Komiker am 465. Tag in Folge baden gegangen. Damit hat er sein ursprüngliches Ziel bereits um 100 Tage überboten. Auf seinem Instagram-Account lud Boning ein Beweisvideo seiner Aktion hoch - wie jeden Tag. Dieses Mal stieg er mit seiner Frau Teresa in den Ammersee in Bayern. Mit der 21 Jahre jüngeren Opernsängerin ist er seit 2017 verheiratet, im März dieses Jahres kam das dritte gemeinsame Kind zur Welt.

Zum Hintergrund: Wigald Boning hatte sich in den Kopf gesetzt, ein Jahr lang jeden Tag schwimmen zu gehen. Bei jedem Wetter, in Flüssen oder im Meer. Über seine Erfahrung hat der Entertainer ein Buch geschrieben. "Herr Boning geht baden: Ein Jahr, 365 Badetage und was ich dabei über Schwimmen, Leben und tolle Hechte lernte" erscheint am 2. November 2023. Mit dem Buch geht der Komiker auf Lesetour.

Die bekennende Landratte Boning fand offenbar Gefallen daran, jeden Tag seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Er verlängerte sein Experiment nach den eigentlich anvisierten 365 Tagen. Ein Ende ist nicht absehbar. "Solange es Spaß macht", schrieb Wigald Boning vor ein paar Tagen bei Instagram auf die Frage eines Followers, wie lange er es noch machen will.

Ein Jahr Marathon, ein halbes Jahr Zelten im Garten

Die Bade-Challenge ist nicht die erste extreme Herausforderung, der sich Wigald Boning stellte. So lief er bereits ein Jahr jede Woche einen Marathon, mal in Crocs, mal auf einem Balkon einer Berghütte oder auf einem Laufband zu Hause. Auch darüber hat Boning ein Buch geschrieben. "Lauf, Wigald, lauf" erschien 2022.

Ab Sommer 2015 übernachtete Wigald Boning ein halbes Jahr lang jede Nacht draußen im Zelt, ob zu Hause im Garten oder unterwegs. Auch über diese Erlebnisse entstand ein Buch.