Prinz Harry und Meghan Markle haben etwas zu feiern: Vor fünf Jahren gaben sie sich am Altar der Kapelle auf Schloss Windsor das "Ja-Wort". Und auch wenn die beiden ihren Hochzeitstag bislang immer sehr privat hielten, dient der 19. Mai zum Anlass, auf die wohl schönste Trauung des Jahres 2018 zurückzublicken. Die bewegendsten Momente sehen Sie oben in der Fotostrecke.

Über eine gemeinsame Freundin lernten sich Prinz Harry und der ehemalige "Suits"-Star im Sommer 2016 kennen. Harry hatte Meghan zuvor bereits einmal in einem Video auf Instagram gemeinsam mit einer Freundin gesehen. "Mit Hundeohren, sein erster Eindruck von mir", erzählt Meghan in der Netflix-Doku "Harry & Meghan", die im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Die gemeinsame Freundin habe ihr dann erzählt, dass Harry nach ihr gefragt habe.

Liebe auf den ersten Blick

Beide hatten zuvor so gut wie nichts übereinander gewusst, sagen sie. Meghan habe Prinz Harry nicht gegoogelt, sondern sich lieber sein Instagram-Profil angesehen. "Ich dachte, ich will lieber seinen Feed sehen. Nicht was jemand anderes über ihn sagt, sondern was er über sich selbst veröffentlicht", verrät sie. Und auch Prinz Harry habe vor Instagram noch nie etwas von Meghan gehört und auch keine Folge von "Suits" gesehen. Als sie sich das erste Mal trafen, funkte es dann auf Anhieb.

Ab dem Zeitpunkt ist viel passiert. Im November 2017 gaben die Beiden ihre Verlobung bekannt, ein halbes Jahr später heirateten sie. Die Hochzeit fand am Samstag, dem 19. Mai 2018, statt. Nach der Trauzeremonie in der St.-George’s-Kirche fuhr das Paar mit einer Kutsche durch Windsor. Im Anschluss feierten alle Gäste bei einem Empfang in der St.-George’s-Halle, später am Abend lud König Charles III. dann den ausgewählten Kreis zur Hochzeitsfeier im Frogmore House ein.

Prominente Gäste wie George Clooney und Elton John

Die Gästeliste der Veranstaltung war nicht nur lang, sondern auch prominent. Neben den Mitgliedern der Königsfamilie kamen Stars wie George Clooney, Serena Williams oder Elton John zur Hochzeit. Letzterer performte sogar als Live Act im Rahmen des Hochzeitsempfangs. Außerdem konnten 2.640 Mitglieder der Öffentlichkeit die Hochzeit auf Schloss Windsor aus direkter Nähe miterleben.

Knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit kam am 6. Mai 2019 ihr erstes Kind, Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt. Zwei Jahre später folgte Schwesterchen Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, die am 4. Juni 2021 das Licht der Welt erblickte. Durch die Auswanderung der Beiden in die USA kam Lilibet jedoch in den Vereinigten Staaten und nicht in Großbritannien zur Welt. Nach der Veröffentlichung ihrer enthüllenden Dokumentation und den Memoiren von Prinz Harry Anfang 2023 ist es still um die Familie geworden. Sie scheinen abseits der Öffentlichkeit ihr Glück gefunden zu haben.