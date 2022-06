Sehen Sie im Video: 300.000 geschriebene Glückwunschkarten und 12 Premierminister – Queen Elizabeths Leben in Zahlen.

















Am 6. Februar 1952 wurde Prinzessin Elizabeth, nach dem Tod ihres Vaters König George, zur Königin ausgerufen.

Erst ein Jahr später am 2. Juni 1953 wurde Queen Elizabeth in der Westminster Abbey in London offiziell gekrönt.

Es war die erste Krönung, die im Fernsehen übertragen wurde.

Jetzt feiert die Queen ihr 70. Jubiläum auf dem Thron – ein Grund, sich die wichtigsten Zahlen ihrer Regenschaft noch einmal anzuschauen.

Nie hat ein britischer Monarch so lange regiert wie Queen Elizabeth. Auf Platz zwei liegt dabei Queen Victoria, die auf 63 Jahre, sieben Monate und zwei Tage kam.

Der älteste Sohn der Queen, Prinz Charles, ist der Dienstälteste Thronfolger in der britischen Geschichte, 70 Jahre – so lange hat noch kein zukünftiger König auf die Thronbesteigung gewartet.

Die Königin hat vier Kinder, acht Enkelkinder und 12 Urenkel. Zweimal im Jahr feiert die Queen Geburtstag. Ihr wirklicher Geburtstag ist der 21. April. Ihre offizielle Geburtstagsfeier, Trooping the Colour, findet erst im Juni statt, der Grund: Dann ist in England das Wetter besser.

In der langen Zeit ihrer Regentschaft erlebte die Monarchin 12 Premierminister und zwei Premierministerinnen. Von Winston Churchill bis hin zu Boris Johnson, der aktuell im Amt ist.

1952, als Prinzessin Elizabeth zur Königin ernannt wurde, herrschte sie über 50 Millionen Briten. Heute, bei ihrem Platin-Jubiläum ist die Einwohnerzahl Großbritanniens auf mehr als 67 Millionen angewachsen.

Das Porträt der Queen erschien auf Münzen aus 35 Ländern.

Im Laufe ihrer Regentschaft hat Queen Elizabeth 300.000 Glückwunschkarten für Untertanen geschrieben, die ihren 100. Geburtstag erreicht haben. In vier Jahren kann ihr Volk ihr selber zu diesem biblischen Alter gratulieren.

Mehr