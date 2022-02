Sehen Sie im Video: Queen Elizabeth feiert ihr Platin-Jubiläum mit Untertanen – und schneidet selbst die Torte an









Eine Königin, DIE Königin, ein Wort: Elizabeth II., am Sonntag seit genau 70 Jahren in Amt und Würden, wünscht sich für ihre Schwiegertochter Camilla den Titel Queen, genauer Queen Consort. So heisst es in einer Erklärung. Eigentlich selbstverständlich für die Frau eines britischen Königs. Doch über Jahre galt Camilla als Grund für die Trennung von Charles und der verstorbenen Lady Diana. Wohl auch mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung blieb Camilla - obwohl nun schon seit 17 Jahren mit Charles verheiratet - in der Titelfrage zurückhaltend und war willens, sich mit "Princess Consort" zu begnügen. Doch nun hat die Queen ein Machtwort gesprochen. Das darf als Zeichen der Verbundenheit gewertet werden. Am Wochenende empfing die Monarchin anlässlich ihres Plantin-Jubiläums Untertanen, schnitt für sie und sich eine Torte an, auf Schloss Sandringham. Eben dort war Elizabeths Vater George VI. am 6. Februar 1952 verstorben. Mit seinem Tod ging die Königswürde automatisch auf seine Tochter über. Gekrönt wurde die Queen im darauffolgenden Jahr, 1953. Mit der Aufwertung Camillas betont die Queen einmal mehr ihren Familiensinn - und will die Position der Königlichen Familie damit nach außen stärken. Denn die Monarchie durchschifft stürmische See. Zuletzt hatte die Queen ihrem Sohn Andrew sämtliche militärische Titel entzogen, auch die royalen Schirmherrschaften. Seither ist er zwar noch der Herzog von York, soll aber nicht mehr mit dem Titel Königliche Hoheit angesprochen werden. . Der Grund: Schon bald muss er sich wohl in den USA vor Gericht verantworten. In einer Zivilklage wirft eine Frau ihm sexuellen Missbrauch vor, vor mehr als zwei Jahrzehnten. Zuvor hatte sich ein Enkel der Queen von der königlichen Familie verabschiedet. Harry ging mit Frau und Kind in in die USA. Mittlerweile sind sie zu viert. Doch immer wieder dürften auch seine Indiskretionen den Unmut der Queen erregen. Ihr 70jähriges Thronjubiläum muss sie nun ohne ihren Ehemann Prinz Philip begehen. Der war im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben.

