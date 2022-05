Die Internationalen Filmfestspiele in Cannes sind ein jährliches Highlight, wenn es darum geht, viele Promis in wunderschönen Design-Kreationen zu bestaunen. Und natürlich auch ein Höhepunkt der Filmindustrie.

Am 17. Mai ging der Aufmarsch der Prominenz an der französischen Côte d’Azur mit der Filmpremiere des Streifens "Final Cut" los, was ein Teil der diesjährigen Eröffnungszeremonie war.

Am zweiten Tag der Filmfestspiele erschienen Promis wie die hochschwangere Adriana Lima und die Nichten von Prinzessin Diana, Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer auf dem roten Teppich an der Croisette. Am 18. Mai wurde der Film "Top Gun: Maverick" vorgestellt und natürlich war auch der Hauptdarsteller Tom Cruise mit von der Partie.

Das Staraufgebot vor dem Palais des Festivals in Cannes reißt nicht ab. Zur Filmpremiere des Streifens "Armageddon Time", bei dem unter anderem Anne Hathaway und Anthony Hopkins mitspielen, tummelten sich große Hollywood-Namen wie Julia Roberts und Alessandra Ambrosio. Doch auch die Tochter von Veronica Ferres und Martin Krug zeigte sich den Fotografen und das in einem wahnsinnig schönen Kleid.

Filmfestspiele Cannes: Woche zwei

Knapp eine Woche der beliebten Internationalen Filmfestspiele in Cannes ist bereits rum. Auch in den vergangenen Tagen flanierte weiterhin hoher Besuch über den langen, roten Teppich in Cannes, um sich im Filmpalast die neuesten Streifen anzugucken. Die Schauspielerin Sharon Stone sorgte auf dem roten Teppich für eine Überraschung, in dem sie sich von der Hälfte ihres Kleides verabschiedete. Auch Charlotte Casiraghi und Ehemann Dimitri Rassam fanden den kurzen Weg aus dem Fürstentum Monaco nach Cannes.