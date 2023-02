Rihannas Lebensgefährte A$AP Rocky wird wegen Körperverletzung angeklagt. Er soll auf seinen ehemaligen Freund geschossen haben.

US-Rapper A$AP Rocky (33) - bürgerlich Rakim Mayers - wird wegen Körperverletzung angeklagt. Er soll während eines Streits im November in Hollywood auf seinen ehemaligen Freund A$AP Relli - bürgerlich Terell Ephron - geschossen haben.

Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascón, gab die Anklage gegen den 33-jährigen "D.M.B."-Rapper am Montag bekannt. A$AP Rocky wird in zwei Fällen des Angriffs mit einer halbautomatischen Feuerwaffe angeklagt, wobei ihm vorgeworfen wird, selbst eine Feuerwaffe benutzt zu haben.

"Das Abfeuern einer Schusswaffe an einem öffentlichen Ort ist ein schwerwiegendes Vergehen, das nicht nur für die Person, auf die geschossen wurde, sondern auch für unschuldige Zuschauer, die Hollywood besuchen, tragische Folgen hätte haben können", sagte Gascón. "Mein Büro hat die Beweise in diesem Fall gründlich geprüft und festgestellt, dass die Hinzufügung eines speziellen Schusswaffenvorwurfs gerechtfertigt war." Die Anklageverlesung ist für Mittwoch angesetzt.

Verhaftung im April

A$AP Rocky war am 20. April, nur wenige Wochen vor der Geburt des gemeinsamen Kindes mit Superstar Rihanna (34), am internationalen Flughafen von Los Angeles verhaftet worden. Das Paar war in einem Privatflugzeug aus Barbados eingetroffen. Später wurde der Musiker gegen eine Kaution in Höhe von 550.000 Dollar wieder freigelassen.

Die angebliche Schießerei ereignete sich am 6. November des vergangenen Jahres, wie das "People"-Magazin meldet. Nach einer "hitzigen Diskussion in Hollywood" und der "anschließenden Konfrontation" soll Rocky zweimal in Richtung des Opfers geschossen haben. Die Abteilung für Raub- und Morddelikte des Los Angeles Police Department untersucht den Fall.

A$AP Rocky und Rihanna machten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich. Bei der Met Gala im Herbst 2021 in New York gaben die beiden Musiker schließlich ihr Red-Carpet-Debüt. Ihr erstes gemeinsames Kind ist Mitte Mai 2022 auf die Welt gekommen.