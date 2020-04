Das Liebesleben von Aaron Carter (32, "Same Way") könnte man als großes Chaos beschreiben. Erst im April hatte er bestätigt, dass er Vater wird. Seine bisherige On-Off-Freundin Melanie Martin, mit der er zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt haben soll, ist die werdende Mutter. Nun zeigte sich der Sänger allerdings mit einer ganz anderen Frau - mit Viktoria Alexeva, die laut eigenen Angaben als Luxusmaklerin im Großraum Los Angeles arbeitet.

Am vergangenen Wochenende postete Carter in seinen Instagram Stories unter anderem ein Bild, auf dem er auf einer Blumenwiese sitzt. Die Blondine hat ihren Kopf in seinen Schoß gelegt. Dazu schreibt Carter: "Mein Leben, meine Entscheidungen". Die britische "Daily Mail" veröffentlichte zudem Paparazzi-Aufnahmen, die Carter mit seiner angeblichen neuen Flamme beim Einkaufen von Lebensmitteln zeigen. Das heizt die Gerüchteküche zusätzlich an.

Er möchte ein guter Papa sein

"Ich werde ein guter Vater sein, das ist sicher", erklärte Carter, nachdem er am 21. April in einem Live-Video bei Instagram einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera gehalten hatte. Martin und er hätten sich Nachwuchs gewünscht. Damals beteuerte er noch: "Ich fokussiere mich einfach auf die Zukunft und darauf, Vater zu sein. Ich will ein guter Vater sein." Familie sei das Wichtigste für ihn. Ob in dieser Familie auch Alexeva einen Platz hat?