von Luisa Schwebel Als sie beide Teenager waren, führten Hilary Duff und Aaron Carter eine Beziehung. Nach dem Tod des Kinderstars zeigt sich die Schauspielerin empört über jene, die daraus Profit schlagen wollen.

Der Tod von Aaron Carter mit nur 34 Jahren löste Bestürzung innerhalb seines Bekanntenkreises aus. Dazu zählte auch Schauspielerin Hilary Duff, die mit Carter als Teenager zwischen 2000 und 2003 liiert war.

Aaron Carter: Hilary Duff wütend über Biografie

Die Beziehung der beiden ist auch Thema in einer posthumen Biografie von Aaron Carter, die in der kommenden Woche erscheinen soll. "Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life" basiert auf Interviews, die Autor Andy Symonds mit dem ehemaligen Kinderstar geführt hat.

Doch wie Symonds die Beziehung mit Duff beschreibt, hat die Schauspielerin jetzt auf die Palme gebracht. Laut "New York Post", die aus dem Buch zitiert, heißt es: "Hilary und ich haben unsere Jungfräulichkeit in einem Hotel in L.A. aneinander verloren. Ich glaube, es war ihr Geburtstag, vielleicht ihr 13. [28. September 2000], aber ich weiß es nicht mehr. Ihre Freunde kamen herein, und wir schrien sie einfach an, sie sollten verschwinden."

Aaron Carter machte sich früh auf, um in die Fußstapfen des älteren Bruders Nick Carter zu treten. Aarons Karriere begann als Vorgruppe von dessen Band, den Backstreet Boys. Er begleitete diese bei Konzerten und Tourneen, das Foto zeigt ihn dabei 1997. Es dauerte nicht lange, bis seine Solokarriere Fahrt aufnahm. Das erste eigene Album veröffentlichte er mit nur neun Jahren. Schnell wurde er zum Kinderstar, verkaufte Millionen Platten. Sein zweites Album "Aaron's Party" erschien 2000 und holte dreifach Platin. Später versuchte er sich als Rapper.

Beziehung der beiden ein Thema

Glaubt man der mittlerweile 35-Jährigen, hat sich die Situation so nicht zugetragen. "Es ist wirklich traurig, dass es eine Woche nach Aarons Tod einen Verleger gibt, der rücksichtslos ein Buch herausbringt, um aus dieser Tragödie Kapital zu schlagen, ohne sich die Zeit zu nehmen, die Gültigkeit seiner Arbeit zu überprüfen", sagte sie der "Daily Mail".

Was sie davon hält, so schnell nach dem Tod ein Buch herauszubringen, verdeutlichte sie mit einem klaren Statement. "Aarons Lebensgeschichte aus Profitgründen zu einem ungeprüften Klick-Köder zu verwässern, ist ekelhaft. In keiner Weise billige ich es, Licht in etwas zu bringen, das so offensichtlich eine uninformierte, herzlose Geldgier ist", sagte sie der Zeitung.

Nicht nur Carters Beziehung mit Duff ist Thema der Biografie. Auch seine Freundschaft mit Michael Jackson und seine zahlreichen Familienfehden sollen darin vorkommen.

