Aaron Carter war gerade einmal neun Jahre alt, als er die große Bühne für sich entdeckte. Seine Karriere begann er im Fahrwasser des älteren Bruders Nick, der mit den "Backstreet Boys" erfolgreich war. Als Vorgruppe der Boyband tourte er durch die Welt, der große Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. Schnell wurde er frenetisch gefeiert. Bereits Ende der 90er verkaufte er seine Alben millionenfach, schon sein zweites Album "Aaron's Party" holte dreifach Platin. Erfolge, an die er später nicht mehr anknüpfen konnte. Mehrmals versuchte er sich an einem Comeback.

Vor allem negative Schlagzeilen machte Aaron Carter zuletzt. Immer wieder ging es dabei um Drogen. Bereits in seiner Autobiografie, die 2013 erschien, berichtete er offenherzig über Alkohol- und Drogenexzesse und die Spuren, die diese hinterlassen hätten. Erst im September diesen Jahres hatte er sich Berichten zufolge wieder in eine Entzugsklinik begeben, nachdem er nur einen Monat zuvor im Gespräch mit der "Daily Mail" davon gesprochen hatte, seit fünf Jahren clean zu sein.

Aaron Carter: Sucht und psychische Erkrankungen

Öffentlich hatte Aaron Carter mehrmals über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. 2017 sorgte er in der US-TV-Show "The Doctors" für Aufsehen, als er sich dort vor einem Millionenpublikum einem HIV-Test unterzog. In der gleichen Show war er zwei Jahre später wieder zu sehen und berichtete von psychischen Beschwerden, darunter multiple Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie, akute Angstzustände und manische Depressionen.

Und auch mit der Familie lief es alles andere als rund. Carter macht unter anderem seinen Eltern mehrmals schwere Vorwürfe. Sie hätten ihn nicht nur seiner Kindheit und seiner Karriere beraubt, sie seien auch verantwortlich dafür, dass er später Privatinsolvenz anmelden musste. Sie hätten seine Steuern nicht bezahlt. Schulden in Millionenhöhe hatten sich angehäuft. Aber nicht nur mit den Eltern hatte sich Carter überworfen, zum Zerwürfnis kam es auch mit Zwillingsschwester Angel und Bruder Nick. Aaron soll Nicks schwangere Frau mit dem Tod bedroht haben. Beide Geschwister beantragten daraufhin eine einstweilige Verfügung.

Am 5. November 2022 ist Aaron Carter im Alter von 34 Jahren verstorben, er hinterlässt seinen zehn Monate alten Sohn Prince.