von Luisa Schwebel Mit mehreren Postings auf Facebook möchte Aaron Carters Mutter Jane Schneck eine Untersuchung in den Tod ihres Sohnes auslösen. Sie glaubt nicht daran, dass der Sänger an einer versehentlichen Überdosis starb.

Der Tod des nur 34-jährigen Aaron Carter im November vergangenen Jahres bestürzte Fans und Weggefährten. Eine Haushaltshilfe fand den leblosen Körper des Sängers in seiner Badewanne und versuchte noch, ihn wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg.

Aaron Carter: Mutter glaubt an einen Mord

Das Ergebnis einer Autopsie steht noch aus, eine ist jedoch sicher, dass es sich bei Carters Tod nicht um eine versehentliche Überdosis gehandelt habe: seine eigene Mutter Jane Schneck. Auf Facebook teilte sie mehrere Fotos des Badezimmers, in dem Carter in der Wanne gefunden wurde. Darauf zu sehen ist einmal die Wanne selbst, bis fast an den Rand gefüllt mit grünem Wasser. Außerdem zu sehen sind dreckige Handtücher und Kleidung sowie der verschmutzte Fliesenboden des Bads.

"Ich versuche immer noch, eine echte Untersuchung zum Tod meines Sohnes Aaron Carter zu bekommen. Ich möchte diese Fotos vom Tatort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner den Tod als versehentliche Überdosis abtat. Wegen seiner Suchtvergangenheit wurde der Tatort nie als möglicher Tatort untersucht", schrieb sie dazu und verriet, dass ihr Sohn über Jahre hinweg Morddrohungen erhalten habe.

Aaron Carter machte sich früh auf, um in die Fußstapfen des älteren Bruders Nick Carter zu treten. Aarons Karriere begann als Vorgruppe von dessen Band, den Backstreet Boys. Er begleitete diese bei Konzerten und Tourneen, das Foto zeigt ihn dabei 1997. Es dauerte nicht lange, bis seine Solokarriere Fahrt aufnahm. Das erste eigene Album veröffentlichte er mit nur neun Jahren. Schnell wurde er zum Kinderstar, verkaufte Millionen Platten. Sein zweites Album "Aaron's Party" erschien 2000 und holte dreifach Platin. Später versuchte er sich als Rapper.

Sie teilt Fotos vom Todes-Schauplatz

Sie fragte sich außerdem, warum die Handtücher "perfekt platziert" seien, wenn die Haushaltshilfe Carter doch aus der Wanne zog um ihn wiederzubeleben. "Eine Mutter kämpft immer für ihr Kind. (...) Ich will nur eine ordentliche Untersuchung. Ja, er hatte eine Menge Probleme, aber er hatte nie die Absicht, auf diese Weise zu sterben! Die Wanne war noch voll. Keinerlei Anzeichen dafür, dass er überhaupt da drin war. Kein Wasser auf dem Boden. Auch Betty, die Haushälterin, ist weg", schrieb sie auf Facebook.

Eine erste Untersuchung hatte ergeben, dass Carter nicht ertrunken sei, weil in seiner Lunge kein Wasser gefunden wurde. In einem Statement, das "Rolling Stone" veröffentlichte, bezog die Polizei Stellung zu den Vorwürfen Schnecks. "Die Ermittler der Mordkommission setzen ihre Untersuchung des Todes von Aaron Carter fort. Bislang wurden bei den Ermittlungen keinerlei Anzeichen für einen Mord gefunden. Die Ergebnisse der Autopsie von Herrn Carter stehen noch aus. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", heißt es darin.

