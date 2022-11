von Laura Schäfer Jahrelang hatte der frühere Kinderstar Aaron Carter mit psychischen Problemen und Drogensucht zu kämpfen. Am 5. November starb er und viele Menschen trauern um ihn.

Es war ein Schock für Fans, Familie und Wegbegleiter von Aaron Carter, als am Samstagabend die Neuigkeit seines Tods die Runde machte. Der frühere Teenieschwarm starb im Alter von 34 Jahren. US-Medien berichten, dass er in seinem Haus in Kalifornien tot aufgefunden wurde. Die Nachrichtenagentur AP meldete unter Verweis auf Behörden, dass eine Hausangestellte einen Mann in der Badewanne gefunden habe. Wiederbelebungsversuche seien nicht erfolgreich gewesen. Die Identität des Mannes habe man noch nicht feststellen können. Auch die Todesursache ist bisher nicht offiziell mitgeteilt worden.

Dass Aaron Carter nicht mehr lebt, bestätigte unter anderem dessen ehemalige Verlobte und Mutter seines knapp einjährigen Kindes. Melanie Martin äußerte sich gegenüber AP mit den Worten: "Wir befinden uns noch im Prozess, diese bedauerliche Realität zu akzeptieren. Ihre Gedanken und Gebete wissen wir zu schätzen." Der ältere Bruder des Verstorbenen, Backstreet Boys-Star Nick Carter, äußerte sich bisher nicht öffentlich. Mit seiner Band befindet er sich derzeit auf dem Europa-Teil ihrer Welttournee.

In der Nacht äußerte sich bereits Aarons Zwillingsschwester Angel auf Instagram. "An meinen Zwilling ... Ich liebte dich über alle Maßen. Du wirst sehr vermisst werden. Mein lustiger, süßer Aaron, ich habe so viele Erinnerungen an dich und mich und ich verspreche, sie in Ehren zu halten. Ich weiß, dass du jetzt Frieden gefunden hast. Ich werde dich in mir tragen, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe und dich wiedersehe."

Ex-Freundin Hilary Duff trauert um Aaron Carter: "Es tut mir zutiefst leid, dass das Leben für dich so schwer war"

Auf ihren Social-Media-Kanälen meldeten sich auch zahlreiche prominente Freunde und Wegbegleiter zu Wort. So schrieb Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff auf Instagram: "Für Aaron – es tut mir zutiefst leid, dass das Leben für dich so schwer war und dass du vor den Augen der ganzen Welt kämpfen musstest. Du hattest Charme, der sprudelte ... Junge, was hat mein Teenager-Ich dich geliebt. Ich schicke deiner Familie in dieser Zeit meine Liebe." Duff und Carter standen gemeinsam für die Serie "Lizzie McGuire" vor der Kamera. Privat verband die Kinderstars eine Liebesbeziehung.

Die Mitglieder der Neunziger-Jahre-Boygroup New Kids on the Block schrieben auf Twitter: "Wir sind schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Aaron Carter. Wir beten für die Carter-Familie. Ruhe in Frieden, Aaron."

"Sabrina – Total verhext"-Star Melissa Joan Hart schickte via Instagram "Liebe an Familie, Freunde und Fans".

"One Tree Hill"-Schauspieler und Musiker Tyler Hilton war 2019 mit Aaron Carter auf Tour und spielte laut "People" dort dessen Hit "I want Candy" mit ihm. Jetzt äußerte sich Hilton auf Twitter und zeigte sich sehr betroffen. "Nein ... Diese Nachricht ist herzzerreißend. Dieses Kind hatte solch ein Strahlen. Ich kannte ihn seit Jahren und mochte ihn immer sehr. Er war warmherzig und sehr lustig. Er machte gerne Show und war gut dabei. Verdammt, Ruhe in Frieden, Kumpel."

Die mit einem Grammy und zwei Golden Globes ausgezeichnete Komponistin Diane Warren twitterte: "Ruhm in jungen Jahren ist oftmals eher ein Fluch als ein Segen und es zu überleben, ist nicht einfach."