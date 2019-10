"In typischer 'Breaking Bad'-Manier lacht man an den unpassendsten Stellen."

Ab 11. Oktober ist der "Breaking Bad"-Film "El Camino" bei Netflix verfügbar. Die Trailer lassen vermuten, dass die Film-Fortsetzung der preisgekrönten Serie düster wird. Doch Hauptdarsteller Aaron Paul (40) alias Jesse Pinkman hat in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" verraten, dass es durchaus auch humorvoll zugeht - was unter anderem an den Figuren Skinny Pete (Charles Baker) und Brandon "Badger" Mayhew (Matt L. Jones) liegt. Aaron Paul zeigte sich zudem überrascht, dass sie den Film drei Monate in Albuquerque, New Mexico, drehen konnten - wo auch die Serie einst gedreht wurde - ohne das Fans vor Ort Verdacht schöpften.