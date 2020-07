View this post on Instagram

🎉 Herzlichen Glückwunsch an alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger! Da dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie die allermeisten Abschlussfeiern an den Schulen ausgefallen sind, veranstaltet Bundespräsident Steinmeier gemeinsam mit Elke Büdenbender und mehr als 70 Prominenten eine digitale Abschlussparty. Mit persönlichen Videobotschaften wollen sie Euch zu diesem Meilenstein gratulieren! Alle Videos findet Ihr auf www.abschlussfeier-2020.de Macht mit und postet Euer eigenes Foto oder Video aus der Schulzeit mit #abschlussfeier2020 • 🎉 Graduation Party 2020 – Congratulations to all school-leavers! Since most of the graduation parties have been cancelled this year due to the coronavirus pandemic, Federal President Steinmeier is hosting a virtual graduation party together with Elke Büdenbender and more than 70 celebrities. They have sent personal video messages to congratulate you on achieving this milestone! You can find all videos on www.abschlussfeier-2020.de Join us and post your own photo or video from your schooldays with the hashtag #abschlussfeier2020 • • • #abschlussklasse #abschluss #party #schule #graduation2020 #graduationparty #graduation #elkebüdenbender #bundespräsident #steinmeier