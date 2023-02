Auch Musiker Bob Geldof (l) und Model Kate Moss kamen zum Gedenkgottesdienst zu Ehren der britischen Modedesignerin Vivienne Westwood in der Southwark Cathedral in London. Foto

Trauergäste im knallig-bunten Westwood-Stil: Zur Trauerfeier der "Königin des Punk" kommen auch viele Prominente.

Sieben Wochen nach dem Tod von Vivienne Westwood haben Stars wie die Schauspielerin Helena Bonham Carter, das Model Kate Moss und das Ex-Spice-Girl Victoria Beckham bei einem Gottesdienst an die Designerin erinnert.

Viele Gäste in der Londoner Southwark-Kathedrale trugen am Donnerstag Kleidungsstücke im knallig-bunten Stil Westwoods oder mit den für die Britin typischen Karo-Mustern. Die US-Sängerin Beth Ditto und die Darstellerin Elle Fanning nahmen ebenso an dem Gedenken teil wie die Sänger Nick Cave und Bob Geldof sowie die Schauspiel-Legende Vanessa Redgrave.

Westwood war Ende Dezember im Alter von 81 Jahren gestorben. Die "Königin des Punk" galt als rebellische und unangepasste Künstlerin mit provozierenden Slogans und androgynen Schnitten. Sie machte sich seit den 1970er Jahren mit ihrer aufmüpfigen Haltung gegenüber dem Establishment einen Namen.