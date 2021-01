Er lebte und starb in Las Vegas - in Rosenheim trauert nun seine Familie um ihn: Die Schwester des weltberühmten Magiers Siegfried Fischbacher plant für diesen Freitag eine Trauerfeier in der Geburtsstadt des Showstars.

Familienangehörige von Siegfried Fischbacher wollen sich am Freitag (10.00 Uhr) im bayerischen Rosenheim von dem berühmten Magier verabschieden.

In seinem Geburtsort ist eine Trauerfeier geplant, wie seine Schwester Dolore der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Es ist eine familiäre und ganz kleine Versammlung wegen der Pandemie - und wir wollen das in aller Ruhe.» Die Beisetzung wird nicht in Rosenheim stattfinden. Es handle sich um einen «Seelengottesdienst», wie sie sagte.

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll die Feier in der Kirche stattfinden, in der Fischbacher einst getauft wurde. Der weltberühmte Magier, der mit seinem langjährigen Partner Roy Horn als «Siegfried & Roy» mit weißen Tigern Showgeschichte schrieb, war am 13. Januar im Alter von 81 Jahren in Las Vegas an Krebs gestorben.

Seine Schwester gehört als Ordensfrau einem bayerischen Kloster an. Sie organisiert die Trauerfeier nach Informationen der «Bild»-Zeitung gemeinsam mit einem weiteren Bruder. Roy Horn war rund acht Monate vor Fischbacher gestorben.