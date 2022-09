Das war die Nacht in Schottland Abschied von der Queen: Tausende Menschen stehen Schlange für letztes Geleit

Tausende Menschen standen am Abend in einer langen Schlange an der St. Giles-Kathedrale in Edinburgh an, um sich von der Queen verabschieden zu können. Sie mussten mit mehr als zwei Stunden Wartezeit rechnen. Die Kathedrale blieb die ganze Nacht geöffnet.