Jahmil French

2. März 2021 (Bekanntgabe)

Schauspieler Jahmil French ist überraschend gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des gebürtigen Kanadiers dem US-amerikanischen "People"-Magazin. "Er wird vielen für seine Leidenschaft für die Kunst, sein Engagement für sein Handwerk und seine lebendige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben", wird dieser zitiert. French wurde nur 29 Jahre alt. Details zu seinem Tod sind bislang keine bekannt. Zu den Erfolgen des Schauspielers zählte seine Rolle in der kanadischen Teenie-Serie "Degrassi: The Next Generation". In den Staffeln neun bis 13 trat er darin als Dave Turner in Erscheinung. Neben Jenna Dewan war er außerdem in der Netflix-Serie "Soundtrack" zu sehen. Drehbuchautor und Produzent ebenjenes Formats, Joshua Safran, bestätigte die "verheerende Nachricht" ebenfalls auf seiner Twitter-Seite. Er trauere um einen "guten Freund, Kollegen und eine große Inspiration".

Quelle: SpotOnNews

