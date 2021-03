Geoffrey Scott

2. März 2021 (Bekanntgabe)

US-Schauspieler Geoffrey Scott ist am 23. Februar – einen Tag nach seinem 79. Geburtstag – in Broomfield, Colorado, an Parkinson gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau, Cheri Catherine Scott, dem "The Hollywood Reporter". In 45 Episoden der ABC-Primetime-Soap "Der Denver-Clan" (1981-1989) war er von 1982 bis 1985 als Tennisprofi Mark Jennings und erster Ehemann von Krystle Carrington (Linda Evans, 78) zu sehen. Geoffrey Scott hatte sich nach 45 Jahren im Showgeschäft zurückgezogen und war mit seiner Familie nach Colorado gezogen. Neben seiner Frau hinterlässt er die Zwillingssöhne Christopher und Matthew.

Quelle: SpotOnNews

