US-Schauspielerinist am Donnerstag im Alter vonin ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Ihr Tod wurde von ihrem Management bekannt gegeben, wie unter anderem "Deadline" meldet . Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, allerdings sei die Schauspielerin in den letzten Tagen krank gewesen, wie es weiter heißt. Bekannt wurde die in Philadelphia, Pennsylvania, geborene Künstlerin als sanftmütige Polizistin Laverne Hooks mit der markanten Piepsstimme in den ersten sechs "Police Academy"-Filmen (1984-1989).: "Spoton"