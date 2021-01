Der finnische Gitarrist und Gründer der Melodic-Death-Metal-Band Children of Bodomist tot. Das geht aus einem Statement hervor, das am Montag, 4. Januar, auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht wurde. Demnach starb Laiho völlig unerwartet bereits vergangene Woche in Helsinki, Finnland. Er habe die letzten Jahre unter "schweren gesundheitlichen Problemen" gelitten, heißt es weiter.Laiho gründete Children of Bodom gemeinsam mit Schlagzeuger Jaska W. Raatikainen (41) im Jahr 1993. Mit der Band wurde er weltweit erfolgreich und tourte um den Globus. Ihr letztes Konzert spielten die Finnen im Dezember 2019. Danach rief der begnadete Gitarrist die Gruppe Bodom After Midnight ins Leben. Seine Ehefrau Kelli Wright-Laiho kommt in dem Statement ebenfalls zu Wort: "Alexi war der liebevollste und beste Ehemann und Vater. Unsere Herzen sind für immer gebrochen." Laut einem Instagram-Beitrag vom 11. Dezember von Wright-Laiho waren sie und der Musiker etwas mehr als drei Jahre verheiratet.SpotOn News