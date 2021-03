Der US-amerikanische Schauspielerist im Alter vonverstorben. Kotto wurde international 1973 bekannt, als er den Bösewicht in Roger Moores erstem Auftritt als James Bond in "Leben und sterben lassen" mimte. Der gebürtige New Yorker spielte aber auch in zahlreichen anderen Kinoproduktionen mit, wie beispielsweise in den Kultfilmen wie "Alien" oder "The Running Man" mit Arnold Schwarzenegger. In den USA war er darüber hinaus auch aufgrund seiner tragenden Rolle in der erfolgreichen 1990er-Jahre-Krimiserie "Homicide" bekannt. Moore. Wie seine Frau mitteilte, ist Kotto am Montag auf den Philippinen verstorben. Er hinterlässt fünf Kinder aus zwei Ehen.