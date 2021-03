Alexander Klee

6. März 202 (Bekanntgabe)

Der Maler und Grafiker Alexander Klee, Enkel des Malers Paul Klee, ist gestorben. Das Berner Kunstmuseum und das Zentrum Paul Klee würdigten "seinen unabhängigen Geist und seinen lebensklugen Humor" in einer am Samstag in mehreren Schweizer Zeitungen erschienen Todesanzeige. Demnach war Klee im Alter von 80 Jahren am 1. März verstorben. Klee veröffentlichte seine Arbeiten unter anderem unter dem Namen Aljoscha Ségard. Er gehörte zu den Mitbegründern des Zentrums Paul Klee in Bern, das dem Werk seines Großvaters gewidmet ist.

Paul Klee (1879-1940) gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts. Er beschäftigte sich unter anderem mit dem Expressionismus und Kubismus. Klee stand der Künstlergruppe "Blaue Reiter" nahe und wurde durch seine Reise 1914 nach Tunesien mit den Malern August Macke und Louis Moilliet bekannt. Das 2005 gegründete Zentrum Paul Klee gehört zum Kunstmuseum Bern. Es stellte eine Würdigung Alexander Klees für Montag in Aussicht.

Quelle: DPA

