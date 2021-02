ist im Alter vonverstorben. Die Motown-Sängerin sei laut Angaben der Plattenfirma Montagnacht in ihrem Haus in Las Vegas gestorben. Über die Todesursache gab es bisher keine Informationen.In den 1960er und 1970er Jahren waren die "Supremes" das Aushängeschild des US-amerikanischen Motown-Plattenlabels. Das Soul-Trio, bestehend aus Diana Ross, Florence Ballard und Mary Wilson eroberten die Charts mit Hits wie "Baby Love", "Stop! In The Name Of Love" oder "You Can't Hurry Love".Quelle: " NY Times"