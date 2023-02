von Luisa Schwebel Jessa Seewald gehört zum Duggar-Clan, einer christlich fundamentalistischen Familie in den USA, die sich über Jahre von Kameras begleiten ließ. Immer wieder wetterten die Duggars öffentlich gegen Abtreibungen – jetzt ließ Seewald nach einer Fehlgeburt eine durchführen.

Der Duggar-Clan gehört zu den berühmt-berüchtigsten Reality-TV-Familien der USA. Die Eltern Jim Bob und Michelle, beide strenggläubige Christen, ließen sich sieben Staffeln lang in ihrem Zuhause mit Kameras begleiten. Ihre 19 Kinder erzogen sie mit christlichen Werten. Frauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen und zurückhaltend kleiden, Homosexualität ist für sie eine Sünde.

Besonders Abtreibungen sind für die Duggars der Inbegriff des Bösen. Bei einer Protestbewegung 2013 nannte Michelle Duggar den medizinischen Eingriff einen "Baby Holocaust".

Jessa Seewald aus dem Duggar-Clan hatte eine Abtreibung

Doch offenbar gilt für die Familie das Motto: Tu was ich sage, nicht was ich tue. Denn Jessa Seewald, eine der Töchter von Jim Bob und Michelle, verriet jetzt selbst, dass sie eine Abtreibung hat durchführen lassen.

In einem Youtube-Video berichtet die 30-Jährige von ihrer Fehlgeburt. "Nichts hätte mich in diesem Moment auf das Gewicht dieser Worte vorbereiten können", sagt sie über den Augenblick, als ihr Arzt ihr sagte, es sehe nicht gut aus für den Fötus. "In diesem Moment stand ich einfach nur unter Schock. Ich hatte keine Worte. Ich habe einfach sofort angefangen zu weinen."

Sie entschied sich, ein Dilatation und Kürettage durchzuführen, bei dem Schleimhaut, beziehungsweise der Fötus, aus dem Uterus entfernt wird. Seewalds Video sorgte besonders im Netz für eine rege Diskussion. "Wegen des Risikos von Komplikationen hat sie eine Abtreibung vornehmen lassen. In vielen Staaten hätte sie dank einer Bewegung, die ihre Familie nicht nur unterstützte, sondern auch zu einer Marke aufbaute und von der sie profitierte, nicht die Möglichkeit gehabt, die Risiken von Komplikationen zu bewältigen oder die nötige Behandlung zu erhalten", erklärte Autorin Rebecca Traister auf Twitter.

Doppelmoral

Abtreibungsgegner äußerten sich ebenfalls auf Twitter und sagten, Seewald habe eine Fehlgeburt gehabt, das Baby sei also nicht mehr am Leben gewesen. Tatsächlich aber ist die "D & C" eine Form der Abtreibung und in diversen Staaten in den USA mittlerweile illegal. Trotz des Risikos nach einer Fehlgeburt darf ein großer Teil der amerikanischen Frauen den Eingriff nicht durchführen lassen.

Genau diesen Eingriff haben die Duggars in der Vergangenheit als "Mord" bezeichnet. Jessa Seewald stimmte ihrer Mutter sogar zu und nannte Abtreibungen ebenfalls einen Holocaust. "Wir sind nicht sauer, dass Jessa Duggar abgetrieben hat. Wir sind sauer, dass sie Abtreibung für andere Frauen verbieten will", schrieb eine Nutzerin auf dem Kurznachrichtendienst.

