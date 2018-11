War Adam Levine (39), Frontmann von Maroon 5 ("Red Pill Blues"), schon immer ein erfolgreicher Künstler? Mitnichten! Dies gab er jetzt in der TV-Show "Voice-Coaches on Blast", die exklusiv bereits dem "People Magazine" vorliegt, bekannt und sprach über seine schwere Anfangszeit. Zwar habe er bereits in sehr jungen Jahren einen Platten-Deal an Land gezogen, das sei aber ein ziemlicher Reinfall gewesen. Anschließend musste er bei der Burger-Kette Johnny Rockets anfangen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Anschließend habe er dann einen Job als Produktionsassistent bei einer TV-Show bekommen.

Erst später, nachdem seine erste Band The Fourth World sich in Maroon 5 umbenannte, stellte sich auch bei Levine der Erfolg ein. Heute gehört er zu den bekanntesten Musik-Größen der USA. Seit 2011 sitzt er bereits in der Jury der US-Version der Casting-Show "The Voice". 2013 wurde er vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" gewählt. Levine ist mit dem namibischen Model Behati Prinsloo (30) verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Töchter.