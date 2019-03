Sänger Adam Levine ("Girls Like You") hat am 18. März seinen 40. Geburtstag gefeiert. Einige Tage später gratuliert ihm nun seine Frau, Model Behati Prinsloo (30), öffentlich auf Instagram zu diesem besonderen Meilenstein. Dazu beschenkt sie gleichzeitig alle Fans - mit einem heißen Foto. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild liegt das Paar küssend im Sand, Levine trägt kein Shirt, sondern man sieht die tätowierten Arme und den Rücken.

"Du bist so cool"

Zu dem sexy Foto findet das Model gefühlvolle Worte für ihren Liebsten: "40 ist nur eine Zahl, aber sie steht dir verdammt gut. Ich wache jeden Morgen auf und bin mehr verliebt in dich als zuvor... Alles Gute zum Geburtstag an mein GANZES LEBEN. Du bist so cool, du bist so cool, du bist so cool."

Adam Levine und Behati Prinsloo sind seit 2014 verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, die Töchter Dusty Rose (geb. 2016) und Gio Grace (geb. 2018).