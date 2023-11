Verliebter Auftritt in New York

Adam Levine und Behati Prinsloo Verliebter Auftritt in New York

Adam Levine und Behati Prinsloo haben sich als strahlendes Paar beim Galakonzert der "Rock & Roll Hall of Fame" gezeigt.

Adam Levine (44) und Behati Prinsloo (35) haben sich am Freitagabend als verliebtes Pärchen auf dem roten Teppich im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn gezeigt. Dort ist bei einem Galakonzert die Aufnahme neuer Musiker in die "Rock & Roll Hall of Fame" gefeiert worden. Zusammen schritten der Maroon-5-Sänger und das Model Arm in Arm und in stylischen Outfits über den roten Teppich.

Maroon 5-Sänger setzt auf Layering

Der Sänger trug einen langen, grauen Trenchcoat mit Fischgräten-Muster. Darunter hatte er eine leicht ausgeblichene Jeansjacke an. Zu den beiden Jacken wählte Levine eine schwarze Jeans, die er mit schwarzen Stiefeln kombinierte.

Prinsloo zeigte sich in einem schwarzen Monochrom-Look. Ihre Lederjacke bestach durch grüne, rote und gelbe Perlen an den Ärmeln. Dazu hatte sie ein enges Strickkleid mit Rollkragen an. Besonders auffällig an ihrem Outfit war der goldene Gürtel und die schwarzen, spitzen Stiefel.

Familienglück mit drittem Baby

Im Januar hat das Paar sein mittlerweile drittes gemeinsames Kind bekommen - einen Jungen. Zudem sind sie Eltern der zwei Mädchen Dusty Rose (6) und Gio (4). Das Model und der Sänger sind seit 2014 verheiratet.