Adam Sandler macht seiner Frau auch nach 20 Ehejahren noch süße Komplimente.

US-Comedian und Schauspieler Adam Sandler (56) gratuliert seiner Ehefrau Jackie (48) öffentlich zum 20. Hochzeitstag. In einem Instagram-Post betont er: "Dein 'Ich will' war das beste Geschenk meines Lebens."

Liebeserklärung mit Hochzeitsfoto

Der Hollywood-Star teilte einen Schnappschuss von der Hochzeit in Malibu am 22. Juni 2003. Darauf hält das Brautpaar Händchen, im Hintergrund sind die geschmückten Stühle für die 400 Hochzeitsgäste zu sehen. Unter den Gästen war damals auch Jennifer Aniston (54), mit der Adam Sandler gut befreundet ist. Die beiden standen schon mehrmals gemeinsam vor der Kamera. Zuletzt in der Netflix-Fortsetzung "Murder Mystery 2".

"Alles Gute zum 20., meine süße Jackie! Dein 'Ich will' war das beste Geschenk meines Lebens", kommentiert der Schauspieler das Bild. "Mein Herz gehört dir, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe, und ich liebe und schätze deine hingebungsvolle Seele jeden Tag mehr und mehr. Wir. Die Kinder. Lass uns immer so weitermachen, Baby. Ich habe noch so viel Liebe, die ich dir geben kann. Immer."

Sandler widmet seiner Frau regelmäßig süße Worte auf Instagram, etwa zum Valentinstag oder auch zum Muttertag. Am 22. Kennenlerntag 2020 schrieb er: "Heute vor 22 Jahren schlossen wir die Augen und fielen tief. Freuen Sie sich auf die nächsten 22, junge Dame. Ich liebe dich, mein ewiges Mädchen."

Mit den Töchtern bald in einem Film zu sehen

Das Paar heiratete 2003 in einer jüdischen Zeremonie im Freien auf dem Anwesen des inzwischen verstorbenen Musikers Dick Clarks (1929-2012). Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Sadie (17) und Sunny (14). Die gesamte Familie wird ab dem 25. August in dem Netflix-Film "You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah" zu sehen sein.