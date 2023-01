Schauspieler Adama Niane ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Auf Twitter trauert auch sein Kollege und "Lupin"-Star Omar Sy.

Schauspieler Adama Niane (1966-2023) ist tot. Wie verschiedene Medien berichten, ist der Franzose im Alter von nur 56 Jahren gestorben.

Niane ist vor allem für seine Rolle des Leonard Kone in der Netflix-Serie "Lupin" bekannt. Dessen Hauptdarsteller Omar Sy (45), der in der Serie die Hauptfigur Assane Diop spielt, trauert öffentlich über den Tod seines Kollegen.

Auf Twitter schreibt der Schauspieler: "Ich schicke den Angehörigen von Adama Niane, einem großartigen Schauspieler, an dessen Seite ich die Chance und das Vergnügen hatte zu spielen, mein tief empfundenes Beileid. Ein Mann von seltener Liebenswürdigkeit... Möge seine Seele in Frieden ruhen..."

Regisseur erinnert sich: "Er war mein Held"

Niane spielte auch im Rachethriller "Get In" von Regisseur und Drehbuchautor Olivier Abbou (49) mit. Dieser brachte seine Trauer um den Schauspieler ebenfalls auf Social Media zum Ausdruck. Auf Instagram erinnerte er sich zu einem Foto des Franzosen an vier gemeinsame Jahre und schwärmte von den künstlerischen und menschliche Abenteuern, die sie "am anderen Ende der Welt" geteilt hätten: "Er war engagiert, leuchtend, talentiert, mächtig. Er war mein Held, ein Freund, ein Komplize."