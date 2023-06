Ärzte haben der Ex-Frau von Prinz Andrew nach einer Krebs-OP eine positive Prognose ausgestellt. Sie hatte davor mehrere Tage in einer Klinik verbracht.

Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah "Fergie" Ferguson, ist wegen Brustkrebs operiert worden. Die Mutter der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie habe die Diagnose nach einer Routine-Untersuchung erhalten, teilte ein Sprecher der 63-Jährigen britischen Medien zufolge am Abend mit.

"Die Herzogin erhält die bestmögliche medizinische Hilfe, und ihre Ärzte haben ihr eine positive Prognose ausgestellt. Sie erholt sich nun mit ihrer Familie", sagte der Sprecher.

Wie die Zeitung "Sun" berichtete, verbrachte Ferguson mehrere Tage in einer Klinik und wurde heute entlassen. Es gab bereits Spekulationen, weil die begeisterte Pferdesportlerin beim Rennspektakel Ascot gefehlt hatte. Laut "Sun" erzählt "Fergie" in ihrem Podcast über ihre Erkrankung. Die neue Folge sollte eigentlich schon am vergangenen Donnerstag erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber bis nach der Operation verschoben.

Brustkrebs ist Berichten zufolge die vierthäufigste Todesursache in Großbritannien. Jedes Jahr sterben demnach 11.500 Frauen und 85 Männer daran.

Andrew, ein Bruder von König Charles III., und Ferguson hatten sich 1996 scheiden lassen, aber leben seit 2008 wieder zusammen in einem Anwesen auf Schloss Windsor.