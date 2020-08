Adele hat Beyoncé auf Instagram zu deren Musikfilm "Black Is King" gratuliert. Dabei überrascht die Sängerin mit einem neuen Look – nicht zum ersten Mal.

Sie ist seit Jahren ihr bekennender Fan: Adele hat sich in einem Instagram-Post bei Beyoncé für den Musikfilm "Black Is King" bedankt, der seit Freitag (31. Juli) bei Disney+ verfügbar ist. "Danke, 'Queen', dass wir uns durch deine Kunst immer geliebt fühlen", schreibt Adele zu einem Schnappschuss, auf dem sie vor einem Fernsehgerät sitzt, über dessen Bildschirm gerade ein Ausschnitt aus besagtem Film flimmert. Die erschlankte Sängerin überrascht dabei mit ihrem Look: Zum einen fallen ihr ihre blonden Haare in lockeren Beachwaves offen über die Schultern. Zum anderen würdigt sie mit ihrem Outfit ihre US-Kollegin.

Adele soll 45 Kilo abgenommen haben

Beyoncé trägt in dem Ausschnitt ihres Films einen dunkelbraunen Body von Marine Serre, der mit hellen Halbmonden bedruckt ist. Adele ist offenbar in die Oberteil-Variante des Kleidungsstücks geschlüpft und kombinierte dazu eine schwarze Leggins. Auch Adeles enormer Gewichtsverlust ist auf dem Foto einmal mehr zu sehen. Im Mai dieses Jahres überraschte die Sängerin mit einem Foto auf Instagram, auf dem sie deutlich erschlankt in einem Minikleid posierte. Rund 45 Kilo soll die Musikerin abgenommen haben.

