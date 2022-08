"Ich bin besessen von ihm": Adele deutet Hochzeit mit Rich Paul an

Popsängerin "Ich bin besessen von ihm": Adele deutet Hochzeit mit Rich Paul an

von Carsten Heidböhmer Noch sind sie nicht einmal verlobt. Doch Popsängerin Adele träumt bereits von einer Ehe mit Rich Paul und weiteren Kindern.

Es ist die große Qualität der Künstlerin Adele, ihr Seelenleben schonungslos und ungefiltert in Musik zu verwandeln. Auf diese Weise entstanden brillante Trennungsalben, zuletzt verarbeitete sie auf dem im vergangenen November erschienenen Album die Scheidung von ihrem langjährigen Partner und Ehemann Simon Konecki, dem Vater ihres Sohnes Angelo.

Sollte die 34-Jährige gerade neue Musik aufnehmen, dürfte sie deutlich fröhlicher ausfallen als das von vielen traurigen Balladen durchzogene "30". Denn Adele ist glücklich verliebt. So sehr, dass sie damit nicht hinterm Berg halten kann. Im Gespräch mit der britischen Ausgabe der "Elle" schwärmte die Sängerin in höchsten Tönen von ihrem neuen Partner Rich Paul. "Ich bin noch nie zuvor so verliebt gewesen", sagte sie dem Magazin. "Ich bin besessen von ihm."

Adele träumt vom Hausfrauendasein

Wie sehr, deutet sie mit mehreren Aussagen über die Zukunft an. Sie wolle auf jeden Fall heiraten und unbedingt noch mehrere Kinder bekommen. Recht häusliche Vorstellungen für eine Frau, die zu den erfolgreichsten Popstars der Welt gehört. Doch offenbar hat Adele genug Drama - sie bezeichnet sich als "Hausfrau".

Mit Rich Paul ist die Musikerin seit mehr als einem Jahr liiert. Das Paar wurde erstmals im vergangenen Sommer öffentlich gesehen. Paul ist ein erfolgreicher Sportagent, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt. Das veranlasste die britische Zeitung "Daily Mail" zu einem Wortspiel: "Adele declares she'll 'absolutely' marry Rich": Adele erkläre, sie werde auf jeden Fall reich/Rich heiraten.

Noch gibt es aber keine offiziellen Pläne. In dem Gespräch dementierte die Britin auch Gerüchte, sie sei bereits verlobt. Doch sollte es tatsächlich zur Hochzeit kommen, dann könnte Rich Paul Gleiches von sich behaupten: Auch er würde dann reich heiraten.

Verwendete Quelle: "Elle UK", "Daily Mail"