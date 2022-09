von Julia Mäurer Adele präsentiert auf Instagram stolz ihre Emmy-Trophäe. Doch ihre Fans erspähen auf den Fotos ein Detail, das sie über den Beziehungsstatus der Sängerin rätseln lässt.

Es ist nur ein kleines Detail, aber es versetzt Fans von Sängerin Adele in helle Aufruhr. Die 34-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos, auf denen sie stolz ihren Emmy präsentiert, den sie für ihr Konzert-Special "Adele: One Night Only" gewonnen hat. Auf einem der Bilder ist die goldene Trophäe auf einem Stapel Bücher zu sehen, im Hintergrund liegt ein Rummikub-Spiel. Das trägt die Aufschrift "The Paul's" – ein Indiz, das einige Follower stutzig werden lässt.

Sie spekulieren, dass Adele heimlich ihren Lebensgefährten Rich Paul geheiratet und seinen Nachnamen angenommen haben könnte. "Zwei Ankündigungen in einem Post. Ich liebe ihre Energie", kommentierte eine Userin. Eine andere schrieb: "The Paul's. Mein Mädchen hat geheiratet!"

Adele hat öffentlich über eine weitere Hochzeit gesprochen

Die Sängerin und der Sportagent sind seit rund einem Jahr liiert. Vor wenigen Monaten hatten sie für die stolze Summe von 58 Millionen Dollar das ehemalige Anwesen des Schauspielers Sylvester Stallone in Beverly Hills erworben. Gemeinsam mit Adeles neunjährigem Sohn aus ihrer ersten Ehe leben sie nun auf etwa 1700 Quadratmeter mit acht Schlafzimmern und zwölf Bädern.

Dass sie sich vorstellen kann, erneut zu heiraten und auch weitere Kinder nicht ausschließt, hatte die Britin erst kürzlich in einem Interview mit der Zeitschrift "Elle" betont. "Ich war noch nie so verliebt. Ich bin besessen von ihm. Ich möchte auf jeden Fall mehr Kinder", sagte Adele. Auch Rich Paul hat öffentlich darüber gesprochen, dass er gerne noch einmal Papa werden möchte. Der 40-Jährige hat aus einer früheren Beziehung bereits drei Kinder. "Als junger Vater war es ziemlich hart, ein Unternehmen aufzubauen. Aber jetzt, als älterer Vater, wenn ich noch mehr Kinder haben sollte, freue ich mich darauf, ein anderer Vater zu sein", sagt er dem Online-Portal "E! News".

Quellen: "Elle", "E! News"