Kurz nachdem bekannt wurde, dass Adele (30, "Someone Like You") und ihr Ehemann Simon Konecki (45) sich getrennt haben, ist die Sängerin laut der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" bereits mit einem neuen Verehrer gesehen worden. Dabei soll es sich um einen mysteriösen, bärtigen Mann aus New York handeln.

Von "The Sun" wird der unbekannte Mann als Doppelgänger ihres Noch-Ehemanns bezeichnet. Eine Quelle sagte demnach über die Britin: "Sie hat eine Schwäche für Amerikaner entwickelt, seit sie in LA lebt und hatte einen Kuss mit einem hübschen Gentleman in einer New Yorker Bar. Er hat einen Vollbart wie Simon, nur ordentlicher und gepflegter."

Weiter erzählt der Insider, dass sich die beiden zwar gerade besser kennenlernen würden, Adele aber keinesfalls nach etwas Ernsthaftem suche: "Ihr Sohn Angelo ist jetzt das Wichtigste. Sie ist jung und hat Spaß. Ihre Freunde haben schon Witze darüber gemacht, dass sie sich Tinder holen sollte."