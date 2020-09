Adele hat Nicole Richie zum Geburtstag gratuliert - mit zahlreichen Bildern, einem lustigen Video und liebevollen Worte an ihre Freundin.

Sängerin Adele (32, "Someone Like You") gratuliert Nicole Richie (39) zum Geburtstag, den die Designerin bereits am 21. September feierte. In einem Post bei Instagram veröffentlichte die Sängerin einige Bilder, die die beiden Freundinnen bei eleganten Events und ausgelassenen Freizeitaktivitäten zeigen. In einem Video ist außerdem ein Streich Richies festgehalten, den sie Adele spielte. Sie versteckte sich hinter einem Küchenregal und erschreckte die Sängerin, sodass diese laut aufschrie und sich auf Richie stürzte.

"Verspätete Geburtstagsgrüße an Nicole Richie, meine tägliche Dosis Anmut", schrieb Adele im Posting. "Ich bewundere dich und liebe dich so sehr. Du bist der Inbegriff von Selbstliebe und absoluter Wildheit! Du wirst von so vielen geschätzt mein Engel! Bring uns weiter zum Lachen, wir verehren dich über die Maßen." Ihre Follower freuen sich in den Kommentaren nicht nur über die vielen Bilder und das Video, sie geben Adele auch ein Zeichen: Die Fans warten ungeduldig auf das neue Album der Sängerin, dessen Veröffentlichung sich aufgrund der Corona-Pandemie verschoben hat.