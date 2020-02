Mit neuer erschlankter Figur, aber der alten Stimmgewalt, ist Adele (31, "21") am Samstag auf der Hochzeit ihrer besten Freundin Laura Dockrill aufgetreten. In einem Londoner Pub gab die Sängerin ihre größten Hits wie "Rolling In The Deep" oder "Hello" zum Besten.

Wie ein Instagram-Video auf einem Fan-Account von Adele zeigt, trug Adele dabei einen knöchellangen Blumenrock und einen cremefarbenen Rollkragenpullover. Ihre Kleidung dürfte auch ein Ausdruck ihres neuen Körpergefühls sein. Die Sängerin präsentiert sich in den letzten Monaten deutlich schlanker und soll mit Hilfe der Sirtfood-Diät und Sport mehr als 45 Kilo abgenommen haben.

Adele hatte für die Partygäste im Pub aber noch eine weitere Überraschung parat und kündigte demnach auch ein neues Album für September an. Einige der anwesenden Gäste filmten Adele, sodass Tonaufnahmen der Ankündigung bei Twitter zu finden sind. Adeles letztes Album ("25") liegt mehr als vier Jahre zurück und erschien im November 2015.