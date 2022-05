Mit privaten Postings hält sich Adele weitgehend zurück, doch jetzt widmete die Sängerin ihrem Lebensgefährten gleich eine ganze Bilderstrecke – und verriet damit, dass sie zusammengezogen sind.

Es ist ein gutes halbes Jahr her, da führte Adele die Zuschauer des "Vogue"-Youtubekanals durch ihr Haus in Los Angeles. Sie packte Einkäufe in ihrer offenen Wohnküche aus und beantwortete Fragen in ihrem Garten. Jetzt hat die Sängerin ein neues Domizil gefunden. Auf Instagram postete die Britin gleich mehrere Fotos von und mit ihrem Freund, dem Basketball-Manager Rich Paul.

Adele und Rich Paul: So sieht ihr neues Luxusdomizil aus

"Time flies" ("die Zeit verfliegt") schrieb sie dazu. Ein Foto zeigt die beiden vor einem Haus, beide halten Schlüssel in der Hand. Aufmerksamen Kennern war schnell klar: Bei der Luxusvilla handelt es sich um das ehemalige Zuhause von Sylvester Stallone. Berichten zufolge blätterte Adele 58 Millionen Dollar dafür hin. Was sie und Paul bekommen? Etwa 1700 Quadratmeter mit acht Schlafzimmern und zwölf Bädern. Architekt Richard Landry fügte dem Haus ein luxuriöses Gästeanwesen hinzu.

Stallone erwarb die Immobilie in Beverly Hills in den Neunzigern und versuchte schon seit einiger Zeit, das Haus loszuwerden. Seinen ursprünglichen Verkaufspreis von 110 Millionen Dollar konnte der "Rocky"-Star allerdings nicht erzielen. Adele und Rich Paul können sich dort auf viel Privatsphäre freuen. Das Haus liegt am Ende eines Sackgasse und ist für Nicht-Anwohner nicht erreichbar. Zu Adeles neuen Nachbaren gehören unter anderem Denzel Washington, Magic Johnson und Justin Bieber. Wohnen die beiden erst in der Luxusvilla, müssen sie ihr Zuhause eigentlich nicht mehr verlassen. Denn Annehmlichkeiten gibt es genug, unter anderem ein Kino, einen Fitnessraum und einen Zigarrenraum mit einem Luftfiltersystem.

Weitere zwei Häuser

Adele und Rich Paul wurden erstmals gemeinsam im Juli vergangenen Jahres gesehen. In ihrem neuesten Album "30" verarbeitete die Ausnahmekünstlerin die Scheidung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki. Mit dem Sportagenten hat sie eine neue Liebe gefunden und kann sich sogar vorstellen, ein weiteres Kind zu bekommen. In der Talkshow von Graham Norton sagte sie: "Ich würde gerne mehr Kinder haben – ich habe gerade erst das Gefühl, dass ich meinen Schlaf von vor neun Jahren nachgeholt habe, als ich meinen Sohn bekam."

Für ein weiteres Kinderzimmer wäre in dem neuen Domizil mit Sicherheit Platz. Und wenn es ihnen dort mal langweilig wird, hat Adele noch zwei weitere Luxusanwesen in der Nachbarschaft.

Quellen: "LA Times" / Graham Norton

