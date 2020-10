Adele ist zurück. Die britische Sängerin präsentierte die US-Show "Saturday Night Live". Zu Beginn machte sie einen Witz über Corona - und ihre neue Figur.

Drei Jahre hat sie sich rar gemacht: Sängerin Adele war seit 2017 und ihrer letzten Tournee nicht mehr bei Fernseh- oder Bühnenauftritten zu sehen, begrenzte ihre öffentlichen Auftritte auf ein Minimum. Von ihrer Gewichtsabnahme erfuhren Fans trotzdem. Via Instagram zeigte die britische Sängerin ihre Verwandlung. Jetzt war Adele zum ersten Mal wieder im TV zu sehen - und witzelte über ihre Erschlankung.

"Ich weiß, dass ich sehr, sehr anders aussehe als damals, als ihr mich zum letzten Mal gesehen habt", sagte Adele in der Nacht zum Sonntag in der US-Show "Saturday Night Live", die live auf NBC ausgestrahlt wird. "Aber wegen all der Corona-Einschränkungen und der Reisebeschränkungen musste ich mit wenig Gewicht reisen und konnte nur eine Hälfte von mir mitbringen, und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden habe", witzelte die Sängerin und bekam dafür viel Beifall.

Die Diät und der starke Gewichtsverlust von Adele waren immer wieder Thema in den Medien. In sozialen Netzwerken kritisierten einige die Berichterstattung. Die Musikerin werde für ihre neue Figur überschwänglich gelobt. Es könne jedoch weh tun, zu einer Diät beglückwünscht zu werden, denn eigentlich ginge ihr neuer Look nur Adele selbst etwas an.

Adele kündigt neues Album an

Die 32-Jährige moderierte die US-Show, trat in einem schwarzen Kleid und langen Haaren vor die Kameras. Sie freue sich, "Saturday Night Live" endlich einmal präsentieren zu dürfen, sagte Adele. Schließlich habe sie der Show ihre Karriere in den USA zu verdanken. Sie sei sehr nervös, weil die Show live ausgestrahlt werde. Witze über amerikanische Politik werde sie nicht machen. "Ich bin ja Britin und kenne mich da nicht aus", sagte Adele - nur um dann natürlich doch die US-Politik durch den Kakao zu ziehen.

Zwar stimmte Adele in der Sendung immer wieder Songs an, eines ihrer Lieder sang sie allerdings nicht. Begründung der Musikerin: Sie arbeite an einem neuen Album, das allerdings noch nicht fertig sei.