Sie hat keine Zeit für die Liebe: Adele Neuhauser genießt mit 64 Jahren mittlerweile das Frau-Sein, vor allem aber ihre beruflichen Erfolge.

Mit über 60 Jahren steht Adele Neuhauser (64) in der Blüte ihres Lebens und genießt ihren Erfolg und ihre Karriere in vollen Zügen. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sagte sie jetzt über ihre aktuelle Lebensphase: "Ich bin zufrieden. Ich habe immer noch diese unbändige Kraft und Energie in mir, Dinge zu tun und zu bewegen." Ihr Ziel sei es Freude am Leben zu haben. "Ich bin eine Frau und bin es mittlerweile gern. Ich wünsche mir, dass jede Frau dieses Gefühl leben darf. Dieses Gefühl von Glück."

"Früher habe ich mich oft verliebt"

Nur eine Sache bleibe dabei ein klein wenig zurück: die Liebe. "Ich verhindere sie gar nicht bewusst, ich habe mir eher einen Schutzschild zugelegt. Nach dem Motto: Ich würde schon, aber ich habe keine Zeit für die Liebe", so die bekannte "Tatort Wien"-Kommissarin. Sie sei zwar immer noch fasziniert von manchen Männern, belasse es aber im Moment dabei. "Man kann ja flirten."

Dass die Zukunft aber eine neue Liebe mit sich bringt, schließt Neuhauser nicht aus. "Früher habe ich mich oft verliebt. Jetzt freue ich mich auf den Moment, wenn es mal wieder passiert. Also ich freue mich jetzt schon."

Seit 2010 klärt Adele Neuhauser an der Seite von Schauspiel-Kollege Harald Krassnitzer (62) regelmäßig als Kommissarin Bibi Fellner im Wiener "Tatort" Kriminal- und Mord-Fälle auf. Zusammen mit ihrem Sohn Julian Pajzs (36), der als Jazzmusiker und Filmkomponist arbeitet, tritt sie außerdem als Literatur- und Musik-Duo namens "Die letzten ihrer Art" auf.