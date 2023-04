von Christina Klein Es ist das Finale des beliebten TV-Formats "Carpool Karaoke" und neben James Corden im Auto sitzt keine Geringere als Adele. Während der letzten Fahrt wird es sehr emotional – Adele spricht unter Tränen über ihre Trennung.

Eine Ära geht zu Ende. Am 27. April strahlt CBS die letzte Folge des Erfolgsformats "Carpool Karaoke" mit Moderator James Corden aus. Für die letzte Folge ließ sich der Sender etwas ganz Besonderes einfallen. Superstar und beste Freundin von Corden, Adele, überraschte ihn in seinem Haus während er noch schlief und gemeinsam begaben sie sich ein wenig später auf die letzte Fahrt. Dieses Mal musste Corden auf den Beifahrersitz und Adele fuhr.

Eine emotionale (Achterbahn-)Fahrt für das Duo, denn sie redeten über elementare Einschnitte ihrer Leben. James Corden gestand, dass er zu Beginn an dem Format "Carpool Karaoke" zweifelte. Es sagte einfach kein Promi zu, bis Mariah Carey es tat – und so war ein neues Erfolgsformat geboren, an dem von 2015 bis 2023 fast jeder A-Promi Hollywoods, vor allem aus der Musikbranche, teilnahm.

Während der Fahrt liefen große Hits der Sängerin über die Lautsprecher, zu denen beide aus vollem Hals mitsangen. Bei dem Song "I Drink Wine" wurde es sehr emotional für James Corden und Adele. Die Sängerin erklärte zugleich, dass das Lied für beide "sehr wichtig" sei. Der Song selbst ist entstanden durch eine Inspiration aus einem gemeinsamen Urlaub von James, seiner Frau Julia und seinen Kindern Carey, Charlotte und Max. Adele begleitete die Familie mit ihrem Sohn Angelo.

Adele spricht bei Carpool Karaoke über ihre Ehe

Sie erinnerte sich: "Es war das erste Jahr, in dem ich das Gefühl hatte, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich erwachsen bin, als ich im Jahr davor Simon verlassen hatte und so." Die Sängerin war seit 2011 mit Simon Konecki zusammen, trennte sich 2019, die Scheidung wurde 2021 vollzogen. Der gemeinsame Sohn kam 2012 auf die Welt.

Mit Tränen in den Augen bedankte sie sich bei Corden für die Unterstützung, die er ihr in dieser schwierigen Zeit gegeben hatte: "Du und Jules und die Kinder haben sich so sehr um mich und Angelo gekümmert. Und du hast es auch mit Humor gemacht, du hast immer gesagt: 'Viel Glück damit!' bei allem, was ich verfolgte". Auch Corden war gerührt von so viel freundschaftlicher Liebe, fasste an ihren Arm und die 34-Jährige ergänzte: "Du warst immer ein Mentor für mich. Du hast mir immer wieder Ratschläge gegeben, seit ich 21 bin, warst du für mich da".

Auch Corden verbindet mit dem Song eine sehr emotionale Geschichte. Adele erinnerte an eine Autofahrt der beiden im Jahr 2020, bei der ihr auffiel, dass etwas mit James Corden nicht stimmte. Die Gefühle, die Corden ihr an diesem Tag schilderte, sang Adele Wochen später im Studio ein. Sie schickte ihm die Aufnahmen und der Moderator fand sich und seine Emotionen in den Zeilen von Adele wieder. Er beschrieb die Situation: "Ich war überwältigt davon, wie du es geschafft hast, alles, was ich über mich und das Leben fühlte, in einen Vers zu packen."