Mit einem Post auf Instagram hat Adele auf die Gerüchte um ihre Beziehung mit dem Sportmanager Rich Paul reagiert. Die Sängerin kündigte außerdem einen Auftritt an - nachdem sie ihre Shows in Las Vegas kurzfristig abgesagt hatte.

Adele wird bei den Brit Awards nächste Woche auftreten und außerdem bei der britischen Talkshow von Moderator Graham Norton zu Gast sein. Sie sei sehr glücklich darüber und freue sich darauf, teilte die Sängerin auf Instagram mit. Und fügte dann einen Nebensatz hinzu, der auf kursierende Gerüchte anspielte.

"Oh, und Rich richtet Grüße aus", schrieb Adele am Ende ihres Posts und stellte damit klar, dass sie und Rich Paul immer noch ein Paar sind. Denn seitdem die 33-Jährige kürzlich nur wenige Stunden vor Beginn ihre komplette Konzertreihe in Las Vegas absagte, machte auch ihr Privatleben Schlagzeilen. Von Beziehungs-Problemen war in britischen und US-Medien die Rede, Adele habe während der Proben immer wieder weinend und streitend mit Paul telefoniert. Mit dem amerikanischen Sportmanager ist sie seit etwa einem Jahr liiert. "Sie und Rich hatten Streit, ihre Beziehung war brüchig, als sie die Konzerte absagte", so ein Insider zu "Page Six". Die zwei seien sehr verschieden. Seit der Absage habe sich Adele bei Paul zuhause verschanzt.

Fans reagieren verhalten auf Adeles Post

Offiziell hatte Adele die Corona-Pandemie als Grund für die Absage angeführt. In einem Video hatte sie tränenüberströmt beteuert, dass ihre Show einfach noch nicht bereit sei, weil die Hälfte ihres Teams an Covid erkrankt sei. Mitarbeiter des Casinos in Las Vegas, wo die Konzerte hätten stattfinden sollen, berichten jedoch von anderen Schwierigkeiten. So soll Adele zu spät zu Proben erschienen und mit der Qualität der Produktion einfach nicht zufrieden gewesen sein. Sie hätte etwa die vorhandene Ton-Anlage im bekannten Casino Caesars Palace sowie einen Chor für nicht gut genug befunden haben. Das Team rund um Adele sei in der Vorbereitung ein "absoluter Albtraum" gewesen, heißt es.

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

Und so fallen auch die Reaktionen der Fans auf Adeles Instagram-Post gemischt aus: Während einige sie für den Seitenhieb auf die Klatschpresse feiern, wollen andere nur wissen, was denn nun mit den ausgefallenen Terminen der Vegas-Konzert passiert. 24 Konzerte an zwölf Wochenenden waren geplant, neben den Kosten für die Flüge in die Wüstenstadt hatten Fans auch bis zu mehreren Tausend Dollar für die Tickets hingeblättert.