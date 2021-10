Nach einer langen Abwesenheit hat sich Adele mit neuer Musik zurückgemeldet. Die Inspiration für ihr Album "30" war die Scheidung von Ex-Mann Simon Konecki, wie sie selbst verrät.

Bereits in ihrer ersten Single aus dem neuen Album "30", "Easy on me", gewährt Adele einen Einblick in ihr Seelenleben. "Go easy on me, baby / I was still a child / Didn't get the chance to / Feel the world around me", singt die Britin.

Adele spricht über ihre Scheidung

Die Lyrics sind auf ihre Trennung von Simon Konecki bezogen, das hat Adele selbst erklärt. Ihre Inspiration sei die Scheidung gewesen, offenbarte die Ausnahmekünstlerin in einem Instagram-Livestream. Im Gespräch mit Jamie Theakston bei "Heart Radio" hat Adele nochmal über die Zeit gesprochen.

Die Trennung und anschließende Scheidung von Konecki, der auch Vater ihres Sohnes Angelo ist, sei für sie nicht überraschend gewesen, erklärte sie. "Es war überfällig, aber es war anstrengend und es war wirklich harte Arbeit. Aber ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauchte, was nicht für jeden selbstverständlich ist. Je mehr man es aufschiebt, desto schlimmer wird es, und ich hatte es ohnehin schon jahrelang aufgeschoben", verriet sie den Moderatoren der Sendung.

Inspiration für ihr Album

"Jetzt bin ich also völlig entspannt. Ich würde sagen, es lohnt sich, knietief in die Scheiße zu treten, das ist es wert", scherzte sie. Herausgekommen ist ein Album voller Herzschmerz, mit dem sie außerdem eine Antwort geben möchte auf die unzähligen Presseberichte über sie und ihr Leben. "Ich für meinen Teil habe in den letzten Jahren viel gelernt, mehr denn je. Es gibt einen Grund dafür, dass ich einer der kompliziertesten, komplexesten Menschen bin, die ich je in meinem Leben getroffen habe, und ich bin dem Verständnis dafür ein Stückchen näher gekommen", erklärte sie im Interview.

Es ist nicht das erste Mal, dass Adele ein Liebesaus musikalisch verarbeitet. Auch ihre drei anderen Alben, "19", "21" und "25" handelten von Trennungen, Betrug und Herzschmerz. Nicht ohne Grund reagierte manch ein Fan im Frühjahr 2019 mit Freude auf die Nachricht, Adele lasse sich scheiden. Im Umkehrschluss bedeutete das nämlich: Neue Musik wird kommen. "30" erscheint am 19. November.

Quelle: Heart Radio